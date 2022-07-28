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Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»

28 июля 2022 08:27
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»

Актриса по-прежнему пользуется популярностью на родине.

Рождение дочери у Жади и Саида стало важным сюжетным поворотом в «Клоне», закрутившим интригу еще сильнее. Зрители с удовольствием следили за маленькой обаятельной Карлой Диас, игравшей роль непоседливой Хадижы.

С момента завершения истории прошло двадцать лет, и актрису теперь не смогли бы узнать не только российские поклонники, но, пожалуй, и экранная мать Джованна Антонелли. Миловидные черты лица Диас изменились, она перекрасила волосы и остановилась на имидже роковой обольстительницы.

Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»

Звезда продолжает карьеру на бразильском телевидении и в кино. Карла каждый год снимается в новом проекте, за один из которых этим летом получила приз зрительских симпатий. Артистка активно ведет блоги в социальных сетях, где за ней следят почти 10 миллионов подписчиков.

О съемках в «Клоне» Диас вспоминает с теплотой и признательностью — несмотря на активные съемки в рекламе в детстве, для актрисы этот проект стал первым настолько значимым в карьере.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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