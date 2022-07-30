Лишь один русский ремейк покорил американцев: россияне его ненавидят
Сериал получил очень низкие оценки, хотя запомнился всей стране.
Отечественные телевизионщики адаптировали немало зарубежных проектов, но достигали успеха лишь в отдельных случаях. К ним можно отнести «Мою прекрасную няню», «Ворониных», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе».
Последний в этом списке ситком вызвал неоднозначную реакцию у россиян: с одной стороны за семьей Букиных наблюдала вся страна, с другой — у сериала очень низкие оценки и разгромные комментарии.
На этом фоне вдвойне удивляет одобрение российского ремейка иностранцем. Американский блогер высоко оценил ситком в сравнении с другими адаптациями и даже нашел его преимущество — в отличие от оригинального «Женаты… с детьми», у «Счастливы вместе» более динамичная и веселая заставка.
«Это круто! У нас было абсолютно также: эти прически, эта одежда, это так колоритно. Он [Виктор Логинов] играет очень похоже на Эда О’Нила в нашем варианте. Ощущается энергия, все живое, все по-настоящему. В принципе, прикольно», — заключил Дэни на канале Skyeng.