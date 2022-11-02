Полиция не дала увидеть тело: гибель сына Данелии осталась загадкой

Семью Георгия Данелии в 1985 году настигло горе. Скоропостижно скончался его сын Николай в возрасте 26 лет. Несчастный случай стал большой драмой для прославленного постановщика.

Как рассказала третья вдова Данелии Галина Юркова, в день трагедии Николай находился в Москве. Он работал над фильмом вместе со своим другом из Грузии, потом оба кинематографиста решили отметить окончание работы. Однако они не ограничились лишь спиртным и решили принять некие препараты. После этого их нашли мертвым.

По словам Юрковой, никто до сих пор не знает, что именно случилось с сыном Данелии. Сотрудники правоохранительных органов даже не дали им увидеть тело, тщательно скрывая произошедшее.

«Люди, которые занимались расследованием, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире. Все старались беречь психику Георгия Николаевича», — признавалась Галина Ивановна в шоу «Судьба человека».

Сам же Данелия закрылся от публики и от близких после несчастного случая. Он всячески пытался показать, что справился с утратой, однако не смог принять случившееся.