«Похороните уже человека»: семью Пьера Нарцисса призвали одуматься

Родственники певца долго не могут определиться с местом его похорон.

Скончавшегося на прошлой неделе Пьера Нарцисса до сих пор не могут похоронить. Церемонию прощания с певцом откладывали уже несколько раз из-за того, что его семья не может прийти к одному решению. Бывшая жена исполнителя Валерия Калачева настаивала на захоронении Нарцисса в столице. Но мать и сестра музыканта, проживающие в Камеруне, хотят, чтобы он покоился в семейном склепе на родине.

Известный блогер Лена Миро призвала родственников певца одуматься и прекратить затягивание похорон. По ее словам, куда важнее проявить сейчас уважение к покойному близкому человеку, чем выяснять отношения.

«Похороните уже человека», — написала блогер в ЖЖ.

А комментаторы Лены нелестно высказались об экс-супруге певца, заподозрив, что она не просто так откладывает похороны. Они припомнили, как Калачева объявила в соцсетях сбор средств в память о Нарциссе и добавила, что помощь сейчас не помешает.