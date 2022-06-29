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«Похороните уже человека»: семью Пьера Нарцисса призвали одуматься

29 июня 2022 12:35
«Похороните уже человека»: семью Пьера Нарцисса призвали одуматься

Родственники певца долго не могут определиться с местом его похорон.

Скончавшегося на прошлой неделе Пьера Нарцисса до сих пор не могут похоронить. Церемонию прощания с певцом откладывали уже несколько раз из-за того, что его семья не может прийти к одному решению. Бывшая жена исполнителя Валерия Калачева настаивала на захоронении Нарцисса в столице. Но мать и сестра музыканта, проживающие в Камеруне, хотят, чтобы он покоился в семейном склепе на родине.

Известный блогер Лена Миро призвала родственников певца одуматься и прекратить затягивание похорон. По ее словам, куда важнее проявить сейчас уважение к покойному близкому человеку, чем выяснять отношения.

«Похороните уже человека», — написала блогер в ЖЖ.

А комментаторы Лены нелестно высказались об экс-супруге певца, заподозрив, что она не просто так откладывает похороны. Они припомнили, как Калачева объявила в соцсетях сбор средств в память о Нарциссе и добавила, что помощь сейчас не помешает.

«Жена Пьера все собирает деньги на его похороны. Может, чем дольше не хоронит, тем больше удастся собрать?» — язвительно предположили пользователи.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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