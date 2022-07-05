Перещеголяла Елизавету II: неприглядная выходка Меган Маркл больше не секрет

В свой недавний приезд в Лондон Меган Маркл и принц Гарри собирались организовать фотосессию на дне встречи их дочки Лилибет с Елизаветой II. Но королева выступила резко против любых фотографов и запретила снимать свое знакомство с правнучкой. По слухам, Меган оказалась сильно расстроена таким отношением. Но оказалось, что несколько лет назад она умудрилась даже перещеголять Елизавету II в желании уберечь личную жизнь от папарацци.

Медиа-консультант Салли Джонс в беседе с Daily Express рассекретила неприглядную выходку Маркл, случившуюся на теннисном матче в 2019 году. Тогда герцогиня решила посетить игру с участием близкой подруги Серены Уильямс. По всей видимости, она очень не хотела, чтобы остальные зрители или репортеры делали ее снимки на матче, поэтому окружила себя многочисленными охранниками. Они заняли лучшие места, которые могли бы пригодиться настоящим ценителям тенниса.

Кроме того, когда Салли попыталась сделать фото теннисного корта, один из телохранителей Меган потребовал ее убрать гаджет. Охранники не слушали доводы женщины, пытавшейся убедить их, что она даже не собиралась снимать герцогиню. К возмущениям Джонс присоединились и остальные зрители. В результате для них матч запомнился некрасивым конфликтом.