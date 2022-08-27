Общий гардероб с падчерицей: неожиданное признание Урганта всполошило Сеть

Телеведущий не стал скрывать свои пристрастия в одежде.

Иван Ургант знает, как удивить поклонников. В день рождения своей падчерицы Эрики Кикнадзе телеведущий оставил в соцсетях ее снимок, сопроводив его важным наблюдением.

«Что-то невероятно трогательное, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо», — отметил Ургант.

Все бы ничего, но перед подписчиками знаменитости Эрика показалась в кружевной ночнушке и высоких сапогах, а на ее голове красовался ярко-малиновый парик.

Неожиданное заявление звезды на тему общего гардероба с падчерицей всполошило интернет-пользователей. Многие оценили шутку телеведущего и подыграли ему в комментариях.