Общий гардероб с падчерицей: неожиданное признание Урганта всполошило Сеть
Телеведущий не стал скрывать свои пристрастия в одежде.
Иван Ургант знает, как удивить поклонников. В день рождения своей падчерицы Эрики Кикнадзе телеведущий оставил в соцсетях ее снимок, сопроводив его важным наблюдением.
«Что-то невероятно трогательное, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо», — отметил Ургант.
Все бы ничего, но перед подписчиками знаменитости Эрика показалась в кружевной ночнушке и высоких сапогах, а на ее голове красовался ярко-малиновый парик.
Неожиданное заявление звезды на тему общего гардероба с падчерицей всполошило интернет-пользователей. Многие оценили шутку телеведущего и подыграли ему в комментариях.
«Какая прекрасная ночнушка у вас была», «Папин парик — это святое», «Мне кажется, я вас когда-то видел в этом на Староневском», «Какие из этих вещей ваши?», «Я думал, это и вы есть на фото», — заметили подписчики.
Нашлись и такие, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. «Плохо вы воспитали дочь», «Зашла к ней на страницу... Неожиданно. Печально. Что ж их так несет?» — подытожили хейтеры.