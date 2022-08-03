Обошел Хаматову: доходы Галкина за рубежом исчисляются миллионами
Артист оказался востребован за границей.
Максим Галкин зарабатывает за один концерт около шести миллионов рублей. Артист провел уже несколько таких концертов после своего отъезда из России.
Прославленный юморист и его семья покинули родину еще в феврале этого года. Сначала Галкин и Пугачева наслаждались жизнью в Израиле, а спустя несколько месяцев телеведущий начал свой гастрольный тур по стране. Сначала он выступил в Израиле, а после отправился в Турцию и запланировал еще несколько гастролей, одни из которых пройдут в США. Как оказалось, каждое выступление приносит ему весьма высокие гонорары.
Как пишет «Комсомольская правда», за каждый концерт он получает примерно шесть миллионов рублей. Дело в том, что телеведущий и раньше отправлялся в гастроли за границей, поэтому успел наработать связи с организаторами выступлений. При этом Галкину, выступающему с юмористическими монологами, не нужны музыканты и декорации, что только увеличивает его зарплату.
Гонорар Галкина оказался самым высоким среди знаменитостей, покинувших страну в этом году. Так, например, Чулпан Хаматова, начавшая после отъезда служить в Новом рижском театре, получает всего лишь 1200 евро в месяц.