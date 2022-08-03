Обошел Хаматову: доходы Галкина за рубежом исчисляются миллионами

Максим Галкин зарабатывает за один концерт около шести миллионов рублей. Артист провел уже несколько таких концертов после своего отъезда из России.

Прославленный юморист и его семья покинули родину еще в феврале этого года. Сначала Галкин и Пугачева наслаждались жизнью в Израиле, а спустя несколько месяцев телеведущий начал свой гастрольный тур по стране. Сначала он выступил в Израиле, а после отправился в Турцию и запланировал еще несколько гастролей, одни из которых пройдут в США. Как оказалось, каждое выступление приносит ему весьма высокие гонорары.

Как пишет «Комсомольская правда », за каждый концерт он получает примерно шесть миллионов рублей. Дело в том, что телеведущий и раньше отправлялся в гастроли за границей, поэтому успел наработать связи с организаторами выступлений. При этом Галкину, выступающему с юмористическими монологами, не нужны музыканты и декорации, что только увеличивает его зарплату.

Гонорар Галкина оказался самым высоким среди знаменитостей, покинувших страну в этом году. Так, например, Чулпан Хаматова, начавшая после отъезда служить в Новом рижском театре, получает всего лишь 1200 евро в месяц.