Не все так просто, как кажется: обман Шепелева раскрыл отец Фриске

Дмитрий Шепелев утверждает, что не запрещает своему сыну Платону общаться с бабушкой и дедушкой. По словам знаменитости, те сами игнорируют встречи с внуком и лишь дают скандальные интервью, в которых обвиняют его во всех грехах.

Однако отец Жанны Фриске Владимир Копылов уверяет всех в обратном. Более того, он раскрыл обман телеведущего, отметив, что на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Оказалось, что Шепелев намеренно вводит родителей ныне покойной певицы в заблуждение, чтобы они даже не имели возможность увидеться с внуком.

«Шепелев пишет, будто Платон находится в Беларуси. А ребенок здесь, в Москве», — подытожил Копылов в беседе с порталом Teleprogramma.

Также отец экс-солистки группы «Блестящие» поведал, что ранее они с супругой ездили в Беларусь в надежде встретиться с Платоном. Однако поездка не увенчалась успехом, поскольку, по уверению Копылова, Шепелев не говорит ни слова правды, а только «сочиняет».