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Киноафиша Статьи «Нам не нужна ненависть»: Керем Бюрсин вступился за Ханде Эрчел

«Нам не нужна ненависть»: Керем Бюрсин вступился за Ханде Эрчел

4 июля 2022 10:25
«Нам не нужна ненависть»: Керем Бюрсин вступился за Ханде Эрчел

Знаменитость не смог сдержать свое мнение.

Керем Бюрсин удивил поклонников и встал на защиту Ханде Эрчел. Подробностями ситуации артист поделился в своих социальных сетях.

Вот уже несколько месяцев после расставания звезд сериала «Постучись в мою дверь» пользователи Сети активно критикуют Эрчел. В социальных сетях артистка регулярно сталкивается с осуждением, ведь многие винят именно ее в разрыве отношений с Бюрсином. При этом сам Бюрсин крайне редко становится жертвой нападок со стороны фанатов.

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Как оказалось, актер не разделяет убеждений интернет-пользователей. Отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, он отметил, что не одобряет осуждение своей бывшей избранницы.

«Это поведение, которое я не поддерживаю и никогда не поддержу... Нам не нужна ненависть в этом мире», — уверен Бюрсин.

Также он отметил, что является противником осуждения женщин в целом. По его словам, поклонники, которые будут относиться к кому-то с ненавистью, никогда не смогут найти его поддержки и понимания.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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