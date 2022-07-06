Народ ахнул, узнав про доходы Баскова: три миллиона за полчаса

Николай Басков известен не только своей любовью к России, но и к роскошной жизни. Певец не отказывает себе в удовольствии покупать дорогие вещи и жить на широкую ногу, и, как оказалось, его гонорары вполне это позволяют. Стало известно, сколько зарабатывает Басков всего за получасовой концерт. Недавно артист выступил в Петербургском БКЗ «Октябрьский».

В распоряжение Телеграм-канала «НеМалахов СЛИВки » попала копия договора, который Николай Басков заключил с концертным залом «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Согласно условиям договора, певец получил за получасовое выступление три с половиной миллиона рублей, а это значит, что минута работы Николая обходится организаторам концерта в 116 тысяч рублей. На своих выступлениях Басков неизменно благодарит Петербург за теплый прием и называет его одним из своих самых любимых городов — и есть за что.