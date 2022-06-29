«На оплату ЖКХ хватает»: вот как живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Кузнецов

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов до сих пор вынужден работать. 75-летний актер признался, что на положенную ему пенсию прожить он не может. Выплат недостаточно даже для того, чтобы актер мог купить продуктов в дом. И никаких надбавок Юрию не положено.

«На оплату ЖКХ хватает», — рассказал Кузнецов на шоу «Секрет на миллион».

Актер не стал сетовать на трудную жизнь, заметив, что доволен тем, как все складывается. По его словам, у него есть уютная квартира в Санкт-Петербурге , где находится место и для его любимых питомцев. Кроме того, он до сих пор востребован на съемках, а потому экономить деньги ему все-таки не приходится. Кузнецов заметил, что ему помогает и воспитание родителей, всегда учивших думать о завтрашнем дне и не допускать напрасных трат.

Известно, что Кузнецову принадлежит дача и небольшая двухкомнатная квартира, в которой он живет вместе с дочерью Александрой. Актер уже позаботился и о завещании, отписав жилье наследнице.