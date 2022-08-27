Карты раскрыты: спустя десятки лет озвучено, почему Ягудин и Плющенко ненавидят друг друга

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко являются непримиримыми соперниками даже после завершения профессиональной карьеры. При этом спортсмены никогда не раскрывали причины своей вражды. Как оказалось, отношения между ними испортились еще в юности из-за работы с тренером Алексеем Мишиным.

На каток к прославленному спортсмену фигуристы попали примерно одновременно: Ягудин был лишь немного старше своего соперника. Поэтому они тренировались вместе и одновременно начали участвовать в больших соревнованиях. При этом, как не раз отмечали сами спортсмены, тренер сначала не обращал на них внимание, а после начал специально стравливать их между собой.

По мнению Ягудина, который в начале карьеры был успешнее Плющенко, тренер уже тогда видел в его сопернике своего фаворита. Одновременно с этим Плющенко был уверен абсолютно в противоположном.

«Самые лучшие программы отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки», — уверен супруг Яны Рудковской.

В итоге противостояние между спортсменами вылилось в настоящую вражду. В 1998 году Ягудин перешел тренироваться к Татьяне Тарасовой, а соперничество между фигуристами сохранилось. Как отмечал спортсмен, в тот период он понял, что не только является конкурентом Плющенко, но и не видит в нем приятного для общения человека.

За годы карьеры фигуристам так и не удалось наладить отношения. Они до сих пор не общаются и в интервью стараются не упоминать друг друга.