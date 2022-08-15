История Градского повторяется: Билан не стал молчать о связи с Шатуновым

Дима Билан порадовал поклонников своим новым выступлением в Санкт-Петербурге, которое не обошлось без упоминания недавно скончавшегося Юрия Шатунова. На сцене музыкант неожиданно заговорил о своей связи с солистом «Ласкового мая».

Оказалось, что звезд связывала тесная дружба. По уверению певца, с Шатуновым он сблизился после своего большого юбилейного концерта. Артисты часто созванивались и говорили по душам. Исполнитель хита «Белые розы», по словам Билана, показывал ему свою семью, а также делился подробностями творческой жизни.

«Для меня это колоссальная честь», — цитирует исполнителя «Комсомольская правда ».

Вот только его откровениям поверили не все. Более того, многие вспомнили скандал, связанный со смертью Александра Градского, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года. Интернет-пользователи отметили, что история повторилась. Дело в том, что Билан был близок с мэтром, вместе с которым работал на шоу «Голос», однако на его похороны он так и не пришел, за что подвергся травле. Не был замечен артист и на церемонии прощания с Шатуновым, что заставило поклонников засомневаться в искренности его слов о дружеских отношениях с солистом «Ласкового мая».