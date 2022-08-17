«Голосит похлеще Аллы!»: младшая дочь Пугачевой показала себя во всей красе
Талант звездной наследницы впечатлил интернет-пользователей.
Максим Галкин вновь порадовал поклонников новым роликом со своей дочерью от Аллы Пугачевой. Восьмилетняя Лиза отдыхала на качелях в саду юрмальской виллы и решила спеть отцу песню собственного сочинения.
Шоумен не растерялся и записал выступление на видео, которое затем опубликовал в своих социальных сетях. «Я как птичка взлетаю. А ты такой силач. На качелях меня катаешь. Thank you very much», — спела Лиза. Поклонники оценили талант младшей дочери Пугачевой. Многие отметили, что Лиза заметно выросла, ее голос окреп, поэтому теперь она вполне может составить конкуренцию своей звездной матери.
«Голосит-то похлеще Аллы! Тембр густой», «Лиза вся в маму», «Очень голос приятный», «Талантливая и харизматичная Лиза, приятно смотреть», «Поет очень даже!» — подметили фолловеры в комментариях.