Драки, скандалы и участие ФБР: из-за чего на самом деле распалась самая красивая пара Голливуда

Новость о том, что Анджелина Джоли в 2016 году подала на развод с Брэдом Питтом шокировала поклонников. Со стороны звездная пара казалась идеальной. И лишь немногие знали, какие скандалы сотрясали их семью на самом деле. Оказалось, что незадолго до расставания конфликты в отношениях супругов стали публичным достоянием — одна из ссор произошла прямо на борту самолета, который летел из Франции в Лос-Анджелес.

Подробности произошедшего стали известны только на днях благодаря тому, что данные ФБР попали в издание Rolling Stone. Оказалось, что Питт в полете не отказывал себе в горячительных напитках и в какой-то момент решил выяснить отношения с женой. Он отвел ее в сторону, начал разговаривать на повышенных тонах, а затем схватил за голову и стал сильно трясти. После этого актер толкнул Джоли в стену, ударив рядом с ней кулаком.

Дети пары стали невольными очевидцами скандала. Старший сын Мэддокс окрикнул Питта, надеясь заступиться за мать. Тогда разъяренный актер пошел в сторону него, оттолкнув Анджелину, попытавшуюся загородить подростка. Она упала и получила травмы. Этот инцидент переполнил чашу терпения звезды, которая начала готовить бумаги на развод.

Расследованием конфликта занимались в ФБР, но доводить до суда дело не стали. Сотрудники предположили, что драка была обоюдной, ведь у Брэда тоже были зафиксированы побои.