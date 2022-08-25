Доступ к матери закрыт: сын выдал всю правду о госпитализации Светличной

Накануне поклонников Светланы Светличной поразила новость о ее госпитализации в больницу. Сообщалось, что звезде «Бриллиантовой руки» понадобилась срочная помощь медиков. Фанаты тут же вспомнили прошлые проблемы Светличной со здоровьем. После травмы головы, полученной на съемках, у нее начались провалы в памяти и появились симптомы деменции. Врачи заявляли, что актриса страдает от нарушений кровоснабжения мозга, что и отражается на общем состоянии.

На фоне такой истории болезни слухи об ухудшившемся самочувствии Светличной напугали ее поклонников. Правду о госпитализации актрисы раскрыл ее сын Алексей Ивашов. Мужчина заявил, что обращение Светличной к медикам было запланированным и объясняется необходимостью профилактического осмотра. По словам Иванова, ему с матерью увидеться сейчас не дают, но он знает, что с ней все в порядке. За Светличной присматривает ее сиделка.