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Киноафиша Статьи «Достраиваем дом в Испании»: Чумаков с супругой планируют отъезд за границу

«Достраиваем дом в Испании»: Чумаков с супругой планируют отъезд за границу

23 июня 2022 17:40
«Достраиваем дом в Испании»: Чумаков с супругой планируют отъезд за границу

Знаменитость не стала скрывать правду от фанатов.

Юлия Ковальчук рассказала о своих планах на будущее. Как оказалось, она с мужем собирается в Испанию.

Вот уже несколько лет артисты строят особняк на берегу Средиземного моря. Чумаков и Ковальчук никогда не скрывали своей любви к Испании и признавались, что готовы ездить туда при любой возможности. Сейчас же музыканты ждут, когда строители закончат работу над их собственным жильем, чтобы они могли приехать на каникулы сразу в него и начать его обживать.

«Мы достраиваем дом в Испании», — рассказала исполнительница в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Также певица отметила, что они с мужем пока не построили точные планы относительно предстоящего отпуска и не определилась с датами. Но если у них получится выделить время, то они обязательно отправятся в долгожданное путешествие.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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