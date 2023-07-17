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Дибров раскрыл правду о будущем сыновей: народ обозлился по веским причинам

17 июля 2023 13:30
Дибров раскрыл правду о будущем сыновей: народ обозлился по веским причинам

Заботливый отец переборщил с опекой.

Телеведущий Дмитрий Дибров — многодетный отец. Его старшие дети Лада и Денис уже живут своей жизнью, а трое сыновей от нынешней жены Полины — Саша, Федя и Илья — еще учатся в школе. Недавно Дибров поделился мыслями о том, какое будущее может ждать мальчишек.

По словам Дмитрия, его дети необычайно разносторонние и талантливые. Вместе с сыновьями он читает серьезные книги, в школе мальчишки занимаются скульптурой, а еще снимают кино и пишут песни. Ни в одной области особого дара за детьми не наблюдается, но такое обилие интересов заставило Диброва сделать вывод: мальчикам прямая дорога в телеведущие.

«Выхода у них нет»,

— заключил Дибров.

Сам Дмитрий заявил, что не мечтает сделать детей продолжателями своего дела. Он хотел бы видеть их в более интересной сфере, например, в области высоких технологий. Но пока все технические секции, которые предлагает детям отец, те отклоняют.

Дибров раскрыл правду о будущем сыновей: народ обозлился по веским причинам

Публику возмутило, что отец так безапелляционно решает за детей, кем им следует стать. По мнению поклонников, сыновьям Диброва лучше выбирать собственный путь.

Фото: социальные сети, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/GlobalLook Press/https://www.globallookpress.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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