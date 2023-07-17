Дибров раскрыл правду о будущем сыновей: народ обозлился по веским причинам

Телеведущий Дмитрий Дибров — многодетный отец. Его старшие дети Лада и Денис уже живут своей жизнью, а трое сыновей от нынешней жены Полины — Саша, Федя и Илья — еще учатся в школе. Недавно Дибров поделился мыслями о том, какое будущее может ждать мальчишек.

По словам Дмитрия, его дети необычайно разносторонние и талантливые. Вместе с сыновьями он читает серьезные книги, в школе мальчишки занимаются скульптурой, а еще снимают кино и пишут песни. Ни в одной области особого дара за детьми не наблюдается, но такое обилие интересов заставило Диброва сделать вывод: мальчикам прямая дорога в телеведущие.

«Выхода у них нет»,

— заключил Дибров.

Сам Дмитрий заявил, что не мечтает сделать детей продолжателями своего дела. Он хотел бы видеть их в более интересной сфере, например, в области высоких технологий. Но пока все технические секции, которые предлагает детям отец, те отклоняют.

Публику возмутило, что отец так безапелляционно решает за детей, кем им следует стать. По мнению поклонников, сыновьям Диброва лучше выбирать собственный путь.