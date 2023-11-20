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Дети Градского не общаются даже после смерти маэстро: дело вот в чем

20 ноября 2023 19:15
Дети Градского не общаются даже после смерти маэстро: дело вот в чем

Родственники композитора так и не смогли найти общий язык.

Александр Градский за годы жизни становился отцом четыре раза. С третьей супругой он воспитал двоих детей, Даниила и Марию, а с четвертой — сыновей Александра и Ивана. Музыкант никогда не стремился раскрывать подробности своей личной жизни, и, как оказалось, его наследникам не удалось наладить контакт даже после его смерти.

По данным СМИ, Даниил и Мария стараются не поддерживать связь с последней избранницей своего отца, Мариной Коташенко. Несмотря на то, что композитор жил с ней чуть меньше 20 лет, это все равно не объединило семью.

Не общаются старшие дети и со своими братьями. Как отмечал Даниил в интервью «Экспресс газете», он не намерен встречаться с Коташенко, ведь не успел достаточно хорошо с ней познакомиться. А симпатии его отца еще не означают дружбу между ними.

«Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относится мой отец», — заявлял Градский-младший.

Коташенко при этом никак не комментрует позицию Даниила и Марии. После смерти композитора она ведет затворнический образ жизни и не общается с прессой и публикой.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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