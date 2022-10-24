Данелия снял в своем фильме сына миллионера: почему он отчаянно это скрывал

Георгий Данелия задумал снимать экранизация Марка Твена в 70-х. Для художественной точности ему был необходим темнокожий актер на роль Джима, но в СССР таких артистов не было. Знаменитый режиссер поднял все свои связи и нашел студента РУДН Феликса Имокуэде.

Данелия, как и вся съемочная группа, был уверен, что перед ним — бедный студент из Нигерии. Феликс никак не объяснял финансовое положение своей семьи, а среди новых коллег старался не выделяться: заказывал, например, всего лишь винегрет и компот во время обеда. Из-за этого ему выделили повышенный гонорар, и новоиспеченный артист получал целых 25 рублей за съемочный день в «Совсем пропащий».

Однако, как оказалось, на самом деле Феликс был сыном нигерийского миллионера, владельца компании железных дорог. Это стало известно, когда отец артиста узнал о его съемках в кино. Он начал переживать, что корабль, где пройдет часть работы, недостаточно безопасен. Миллионер даже предложил купить иностранное судно для съемок, чтобы его сын с коллегами точно были в безопасности.

Данелию неожиданные подробности испугали. Он попросил Феликса никому не рассказывать о своей семье, а отцу написать, что повода для беспокойства нет и работа будет проходить на финском судне. Постановщик боялся, что у него могут начаться проблемы из-за благосостояния артиста.

Молодой актер сдержал обещание. Никто так и не узнал о его родне, а сам он не выдавал себя и старался, например, питаться на 17 копеек, как и все вокруг.