Без слез не взглянешь: 3 знаменитости, которые зря «накачали» губы

В попытках добиться эффектной внешности и остановить старение звезды часто прибегают к инъекциям и пластике. Но переборщить с усовершенствованиями очень легко, и в таком случае знаменитости начинают выглядеть комично. Одной из первых поклонниц трансформаций на сцене оказалась Маша Распутина. Ее отличительной чертой стали не только белокурые волосы, но и пухлые объемные губы с неизменной розовой помадой. В пародиях на эстраде юмористы высмеивали размер губ Распутиной, которые иногда выглядели так, будто грозили лопнуть. А поклонники, рассматривая архивные снимки, только жалели о произошедших с ней изменениях. Ведь в юности Мария казалась утонченной и по-настоящему привлекательной девушкой.

Мало чем напоминает сейчас юную певицу из группы «Тату» и Юлия Волкова. Она — постоянная клиентка косметологов, которые помогают ей изящно заузить размер глаз и делают губы все пухлее. Певица не обращает внимания на критику в комментариях, в которых пользователи призывают ее прекратить перебарщивать с филлерами.

Непоправимо изменились за прошедшие годы правильные черты лица Елены Прокловой, которые так ценили режиссеры. Повлиял на это не возраст, а увлечение актрисы пластикой и «уколами красоты». Она не гнушалась неоднократным увеличением губ, в результате которых они стали выглядеть очень ненатурально. Сейчас Проклова признает свои ошибки и обещает, что научится принимать себя в естественном виде.