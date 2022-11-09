Баба Шура из фильма «Любовь и голуби» поразит без грима: не старуха, а прелестная искусительница

Актрисе на момент съемок не было и сорока лет.

Комедия «Любовь и голуби» запомнилась не только отменным юмором, но и колоритными персонажами. Одной из самых ярких героинь стала баба Шура, сыгранная Натальей Теняковой. Примечательно, что актрисе, перевоплотившейся в экспрессивную старушку, тогда исполнилось всего 39 лет.

Владимир Меньшов лично предложил Теняковой роль в своем новом фильме. Артистка даже подумала, что режиссер ее разыгрывает. Однако мэтр не шутил и в итоге настоял на своем выборе.

Меньшов не прогадал: баба Шура из Теняковой получилась достоверной, в чем большая заслуга и самой актрисы, и гримеров. Их тандем с дядей Митей покорил сердца зрителей не меньше, чем пара главных героев. К слову, экранный супруг бабы Шуры, сыгранный Сергеем Юрским, и в реальности был мужем Теняковой.

В молодые годы актриса считалась настоящей красавицей. Глядя на старые фотографии Натальи Теняковой, в ней невозможно узнать ту бабушку из фильма «Любовь и голуби». Да и сейчас статная и ухоженная 78-летняя артистка совсем не похожа на свой знаменитый экранный образ.