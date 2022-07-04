Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 4 бесхребетных знака зодиака, которыми манипулируют родственники

4 бесхребетных знака зодиака, которыми манипулируют родственники

4 июля 2022 07:00
4 бесхребетных знака зодиака, которыми манипулируют родственники

На представителях этих знаков постоянно ездят их домочадцы.

Родственники, как ни крути, занимают большую часть в нашей жизни. Человеку не дано выбирать свое ближайшее окружение, поэтому важно найти общий язык с теми людьми, которых послало мироздание. К сожалению, не всегда родственники бывают белыми и пушистыми, порой нам приходится поддерживать отношения с настоящими манипуляторами. Рассказываем, какие знаки зодиака чаще всего оказываются под гнетом токсичных домочадцев.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака – это люди, которые всегда готовы поболтать со своими бабушками-дедушками, дядями-тетями, братьями-сестрами и другими родственниками. Они искренне любя свою большую семью и могут проводить с ее членами много времени.

Но зачастую они не замечают того, как кто-то из родни начинает пользоваться их доверием и расположением в корыстных целях.

На роду написано: эти 4 знака Зодиака доживут до глубокой старости

Им такое просто не приходит в голову, а токсичный родственничек только тому и рад.

Рак

Вот уж кто поистине живет для своей семьи, так это Рак. Представители водного знака охотно сидят с пожилыми родственниками, нянчатся с племянниками или внуками, а также любят приглашать всю родню в гости.

Раки безотказны, поэтому ушлые члены семейства могут сесть им на шею, а сами уроженцы знака из вежливости будут молчать.

Например, если кто-то из близких попросит посидеть с ребенком в седьмой раз за неделю, они не откажут, даже если будут иметь совсем другие планы на вечер.

Весы

Представители воздушного знака постоянно колеблются, им трудно самостоятельно принимать решения, а также отказывать людям, когда они просят о чем-то и тем самым вольно или невольно доставляют Весам неудобство. Поэтому они становятся лакомой добычей для токсичных родственников – перечить человеку, близкому по крови, уроженцам знака еще сложнее, чем посторонним.

Неудивительно, что предприимчивые братья и сватья то и дело ездят на Весах.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре люди добрые, отзывчивые, мягкосердечные. Родственникам, которых уроженцы этого знака просто обожают, очень легко получить от них что-то желаемое – достаточно произнести в адрес Стрельцов несколько комплиментов и надавить на сочувствие. Когда представители огненного знака любят кого-то всей душой, они не могут ему отказать.

Свозить тетушку на дачу?

Одолжить двоюродному брату крупную сумму? Помочь с ремонтом, и неважно, что были другие планы? Стрельцов можно уговорить на что угодно, если правильно подергать за ниточки.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере Читать далее 25 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video