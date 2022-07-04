4 бесхребетных знака зодиака, которыми манипулируют родственники

Родственники, как ни крути, занимают большую часть в нашей жизни. Человеку не дано выбирать свое ближайшее окружение, поэтому важно найти общий язык с теми людьми, которых послало мироздание. К сожалению, не всегда родственники бывают белыми и пушистыми, порой нам приходится поддерживать отношения с настоящими манипуляторами. Рассказываем, какие знаки зодиака чаще всего оказываются под гнетом токсичных домочадцев.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака – это люди, которые всегда готовы поболтать со своими бабушками-дедушками, дядями-тетями, братьями-сестрами и другими родственниками. Они искренне любя свою большую семью и могут проводить с ее членами много времени.

Но зачастую они не замечают того, как кто-то из родни начинает пользоваться их доверием и расположением в корыстных целях.

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Им такое просто не приходит в голову, а токсичный родственничек только тому и рад.

Рак

Вот уж кто поистине живет для своей семьи, так это Рак. Представители водного знака охотно сидят с пожилыми родственниками, нянчатся с племянниками или внуками, а также любят приглашать всю родню в гости.

Раки безотказны, поэтому ушлые члены семейства могут сесть им на шею, а сами уроженцы знака из вежливости будут молчать.

Например, если кто-то из близких попросит посидеть с ребенком в седьмой раз за неделю, они не откажут, даже если будут иметь совсем другие планы на вечер.

Весы

Представители воздушного знака постоянно колеблются, им трудно самостоятельно принимать решения, а также отказывать людям, когда они просят о чем-то и тем самым вольно или невольно доставляют Весам неудобство. Поэтому они становятся лакомой добычей для токсичных родственников – перечить человеку, близкому по крови, уроженцам знака еще сложнее, чем посторонним.

Неудивительно, что предприимчивые братья и сватья то и дело ездят на Весах.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре люди добрые, отзывчивые, мягкосердечные. Родственникам, которых уроженцы этого знака просто обожают, очень легко получить от них что-то желаемое – достаточно произнести в адрес Стрельцов несколько комплиментов и надавить на сочувствие. Когда представители огненного знака любят кого-то всей душой, они не могут ему отказать.

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Одолжить двоюродному брату крупную сумму? Помочь с ремонтом, и неважно, что были другие планы? Стрельцов можно уговорить на что угодно, если правильно подергать за ниточки.