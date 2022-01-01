Что посмотреть в ноябре?

Четвертого ноября в прокат выходит отечественный хоррор «Кольская сверхглубокая». Группа ученых и военных сталкивается с необъяснимыми явлениями, грозящими погубить все человечество. На глубине 12 километров слышатся странные звуки, тайну их происхождения и предстоит выяснить главным героям.

Также с 4 ноября в кинотеатры можно отправиться всей семьей, чтобы посмотреть французско-китайский мультфильм «Кот под прикрытием». Анимация в духе Джеймса Бонда понравится как детям, так и их родителям.

С 12 ноября на большие экраны выйдет фильм-призер Венецианского кинофестиваля «Дорогие товарищи!». Андрей Кончаловский снова снял в главной роли свою жену Юлию Высоцкую. В центре сюжета — забастовка в Новочеркасске в 1962 году. Мирного протеста не получилось: работников завода пришлось разгонять боевыми снарядами.

Еще один проект, заслуживающий внимания настоящих киноманов, — датская драма Томаса Винтерберга «Еще по одной». Мадс Миккельсен изобразил школьного учителя, который принимает участие в необычном эксперименте: каждый день он употребляет алкоголь, чтобы повысить свою работоспособность. В кино с 12 ноября.

Всем ценителям остросюжетных картин рекомендуем посмотреть триллер «Смертельные иллюзии». В кино с 19 ноября. Действие развернется во время последнего шоу братьев-иллюзионистов, решивших разойтись из-за взаимных упреков. Но прощание затянется: фокусники становятся пешками в смертельной игре некого безумца, держащего в заложниках любимую девушку одного из братьев.

Также с 19 ноября в кино покажут авантюрную комедию «Афера по-голливудски» с Робертом Де Ниро, Морганом Фриманом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. По сюжету, один известный продюсер попадает в неприятную ситуацию, задолжав крупную сумму мафиози. Чтобы выплатить долг, ему нужна страховка, а ее можно получить только в случае смерти главной звезды фильма.

В конце ноября любителей отечественных картин порадует спортивная драма Эдуарда Бордукова «На острие». Светлана Ходченкова и Стася Милославская перевоплотятся в талантливых саблисток и ярых соперниц. В кино с 26 ноября.

Завершает список ноябрьских новинок необычная интерпретация классической сказки про Питера Пэна, в которой снялись Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо. Фэнтези-драма «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» расскажет о том, кем на самом деле были популярные герои и с какими трудностями пришлось столкнуться их семье. На больших экранах с 26 ноября.