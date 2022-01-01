Киноафиша дарит новогоднее настроение!

Совсем скоро самый волшебный и добрый праздник постучится к нам в двери! А пока Киноафиша предлагает тебе зарядиться праздничным настроением и расскажет, что посмотреть в кино в новогодние каникулы!

«Новогодний переполох», «Ёлки новые» и «Девушка с косой» - отечественные новинки о семейных ценностях, дружбе и, конечно, любви. Метаморфозы с главными героями происходят в канун Нового года.

«Здравствуй, папа, Новый год 2» и «Очень плохие мамочки 2» - рождественские комедии о вечных проблемах «сыновей-отцов» и «дочек-матерей».

Любителям европейского кино рекомендуем посмотреть «Санта и Компания» - французскую комедию о приключениях Санты в Париже.

Для самых маленьких покажут 65-й выпуск «Мульт в кино», в котором любимые герои тоже с нетерпением ждут праздника и подарков.

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