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Киноафиша дарит новогоднее настроение!

Совсем скоро самый волшебный и добрый праздник постучится к нам в двери! А пока Киноафиша предлагает тебе зарядиться праздничным настроением и расскажет, что посмотреть в кино в новогодние каникулы!

«Новогодний переполох», «Ёлки новые» и «Девушка с косой» - отечественные новинки о семейных ценностях, дружбе и, конечно, любви. Метаморфозы с главными героями происходят в канун Нового года.

«Здравствуй, папа, Новый год 2» и «Очень плохие мамочки 2» - рождественские комедии о вечных проблемах «сыновей-отцов» и «дочек-матерей».

Любителям европейского кино рекомендуем посмотреть «Санта и Компания» - французскую комедию о приключениях Санты в Париже.

Для самых маленьких покажут 65-й выпуск «Мульт в кино», в котором любимые герои тоже с нетерпением ждут праздника и подарков.  

Билеты на лучшие места уже в продаже!

Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
Новогодний переполох
Новогодний переполох
комедия, семейный 2017, Россия
0.0
Санта и компания
Санта и компания
комедия, семейный 2017, Франция
6.0
Девушка с косой
Девушка с косой
комедия 2017, Россия
5.0
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
комедия 2017, США
6.0
Мульт в кино. Выпуск 65: Новогодний!
Мульт в кино. Выпуск 65: Новогодний!
анимация, детский, семейный 2017, Россия
0.0
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия 2017, США
6.0
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