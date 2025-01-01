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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в марте?
Что смотреть в кино в марте?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта!
Царевна-лягушка
приключения, семейный
2025, Россия
5.0
Билеты
Роднина
спорт, биография
2024, Россия
6.0
Билеты
Дорогая, я больше не перезвоню
комедия, приключения, фэнтези
2025, Россия
6.0
Билеты
Мелочи жизни
драма, исторический
2024, Бельгия / Ирландия / США
6.0
Билеты
Особо опасный пассажир
триллер
2024, США
5.0
Билеты
Крушение мира
триллер
2024, США / Колумбия / Испания
4.0
Билеты
Пальма 2
семейный, приключения
2024, Россия
7.0
Билеты
Ждун
комедия, семейный
2025, Россия
5.0
Билеты
200% Волк
анимация
2024, Австралия / Испания
6.0
Билеты
Мастер
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
ужасы
2025, Великобритания
5.0
Билеты
Походу любовь
комедия
2024, Россия
7.0
Билеты
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