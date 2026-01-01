Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»

Архив подборок
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января!
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
5.0
Билеты
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Отец, мать, сестра, брат
драма
2025, США
6.0
Билеты
За Палыча 2!
комедия
2026, Россия
5.0
Билеты
Горничная
триллер
2025, США
7.0
Билеты
Везунчики
боевик, комедия
2025, США
6.0
Билеты
Марти Великолепный
драма, исторический
2025, США
7.0
Билеты
Грехи Запада
триллер
2025, США / Австралия
5.0
Билеты
Левша
приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Воскрешение
драма, фантастика
2025, Китай / Франция / США
7.0
Билеты
Гренландия 2: Миграция
триллер, фантастика, боевик, приключения
2026, Великобритания / США
6.0
Билеты
Ловушка для кролика
ужасы, детектив, триллер
2025, США
5.0
Билеты
Комментируй это
комедия, мелодрама
2026, Россия
7.0
Билеты
На языке оригинала с субтитрами
144 фильма
В кино с детьми на выходных
8 фильмов
Ужасы перед сном
19 фильмов
Кино прошлого века
96 фильмов
Кино с Оскаром
15 фильмов
Российское кино
81 фильм
Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала
Вышел в цифре и получил 38%: критики разнесли хоррор со звездами «Игры престолов» «Проклятый рыцарь», но вам может зайти
Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
