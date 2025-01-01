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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в декабре?
Что смотреть в кино в декабре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря!
Звезды в Сибири
комедия
2024, Россия
4.0
Билеты
Маша и Медведь в кино: Парк чудес
анимация
2024, Россия
6.0
Билеты
Хаяо Миядзаки и птица
документальный
2024, Япония
8.0
Билеты
Три Кота. Зимние каникулы
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
7.0
Билеты
Баба Яга спасает новый год
семейный, приключения
2024, Россия
5.0
Билеты
Домовенок Кузя
комедия, семейный
2024, Россия
6.0
Билеты
Ёлки 11
комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
Уралочка
мелодрама, комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
Форсаж. Полный вперед!
боевик
2024, Канада
4.0
Билеты
Братья
комедия
2024, Россия
4.0
Билеты
Соник 3 в кино
фантастика, приключения, комедия
2024, США
8.0
Билеты
Муфаса: Король лев
приключения, анимация, драма
2024, США
7.0
Билеты
Последний Ронин
фантастика, приключения
2024, Россия
5.0
Билеты
Иван Царевич и Серый Волк 6
приключения, анимация, фэнтези
2024, Россия
6.0
Билеты
Носферату
драма, фэнтези, ужасы
2024, Чехия / США
7.0
Билеты
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У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
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