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Что смотреть в кино в августе?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа!

Бойся темноты
Бойся темноты
ужасы, мистика 2022, Бельгия / Франция
5.0
Проклятие матери: прятки на выживание
Проклятие матери: прятки на выживание
ужасы, триллер 2021, Канада
5.0
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
8.0
Вышка
Вышка
триллер 2022, Великобритания / США
0.0
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
триллер 2022, Великобритания
4.0
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
7.0
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
детский 2022, Германия / Австрия
6.0
Гостья из космоса
Гостья из космоса
анимация, семейный 2022, Дания
8.0
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