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Скоро в прокате "Проклятие матери: прятки на выживание"
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Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в августе?
Что смотреть в кино в августе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа!
Бойся темноты
ужасы, мистика
2022, Бельгия / Франция
5.0
Проклятие матери: прятки на выживание
ужасы, триллер
2021, Канада
5.0
Русалка и дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
8.0
Вышка
триллер
2022, Великобритания / США
0.0
Челюсти. Столкновение
триллер
2022, Великобритания
4.0
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
7.0
Мия и Я: Легенда Сентопии
детский
2022, Германия / Австрия
6.0
Гостья из космоса
анимация, семейный
2022, Дания
8.0
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