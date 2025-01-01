Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Архив подборок
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в августе?
Что смотреть в кино в августе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа!
Тополиный пух
комедия
2023, Россия
6.0
Билеты
Бордерлендс
боевик, приключения, комедия
2024, США
5.0
Билеты
Судная ночь. Джекпот
триллер
2023, США
6.0
Билеты
Затерянный компас
приключения, семейный, фантастика
2022, США
5.0
Билеты
Мой дикий друг
семейный, детский, приключения
2024, Россия
7.0
Билеты
Кукушка
ужасы, детектив, триллер
2024, Германия / США
6.0
Билеты
Шкатулка дьявола: Воскрешение
ужасы
2024, Великобритания
4.0
Билеты
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
анимация, драма, спорт, аниме
2024, Япония
7.0
Билеты
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
7.0
Билеты
Чужой: Ромул
ужасы, фантастика
2024, Великобритания / США
7.0
Билеты
Ворон
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер
2024, США / Великобритания / Франция
6.0
Билеты
Гиганты Ла-Манша
анимация, приключения, семейный
2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
5.0
Билеты
Пираты галактики Барракуда
фантастика, приключения
2024, Россия
5.0
Билеты
Лунтик. Возвращение домой
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
7.0
Билеты
Подростки: Первая любовь
драма
2024, Россия
7.0
Билеты
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами
120 фильмов
В кино с детьми на выходных
17 фильмов
Ужасы перед сном
36 фильмов
Кино прошлого века
83 фильма
Кино с Оскаром
12 фильмов
Российское кино
59 фильмов
Все подборки
Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Почему в «Дюне» не показывают инопланетян? Герберт оставил ответ между строк — и он пугает
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667