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Расписание фильмов на 14 февраля

Что выходит в кино 14 февраля? Этот вопрос волнует многих влюбленных. Киноафиша знает, на что сводить свою вторую половинку, чтобы этот праздник принес только положительные эмоции. Смотрите нашу подборку «Что посмотреть в день всех Влюбленных».

В кино на день святого Валентина очень символично посмотреть романтическую комедию «День слепого Валентина». Озорник Купидон часто ослепляет любовью не подходящих друг другу людей, однако совсем не значит, что не стоит бороться за свои, пусть и непростые, отношения.   

Еще один ромком скрасит вечер в кино 14 февраля – «Первый встречный». Фильм с блистательной Дженнифер Лопес и обаятельным Оуэном Уилсоном расскажет о судьбоносной встрече популярной певицы и простого школьного учителя.

«Книжный в Париже» перенесет зрителей в самый романтичный город мира. Мелодрама о пожилом вдовце, который открывает для себя давно позабытое чувство. Всегда помните, что любви все возрасты покорны.

Для тех, кто уже не первый год вместе, в кино на день Влюбленных, непременно, стоит увидеть «Фантазии для взрослых». Пикантная комедия о нескольких семейных парах, которые хотят добавить в отношения изюминку.

Если инициатором романтического свидания будет девушка, то уверены, что ваш партнер по достоинству оценит приключенческий экшн «Анчартед: На картах не значится». Герои Марка Уолберга и Том Холланд отправятся на поиски сокровищ. Конечно же не обойдется без чувственной любовной линии.

Афиша кино на 14 февраля не может быть полной без красочной экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Привлекательные голливудские актеры, экзотические пейзажи и закрученный детективный сюжет – прекрасный вариант, чтобы элегантно закончить праздничный вечер.

День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Первый встречный
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.0
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.0
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.0
Книжный в Париже
Книжный в Париже
мелодрама, драма, комедия 2021, Италия / Франция
5.0
Фантазии для взрослых
Фантазии для взрослых
комедия 2021, Франция
7.0
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