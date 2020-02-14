В 1 сезоне 6 серии сериала «НольНольНоль» Крис и Эмма готовятся к пересечению границы Марокко, а в Мексике Мануэль собирает армию из уличного сброда в интересах картеля братьев Лейра, чем создает проблемы самому себе.