В 1 сезоне 1 серии сериала «НольНольНоль» с целью вернуть доверие членов ндрангеты, калабрийской мафии, дон Мину организует доставку 5 тонн кокаина из Мексики, транспортировкой которого должна заняться компания семьи Линвуд.
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