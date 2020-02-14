В 1 сезоне 4 серии сериала «НольНольНоль», пока Линвуды пытаются удостовериться, что их отправление безопасно продолжает свой путь в Италию, команда Мануэля сеет террор и ужас среди всех, кто вовлечен в наркоторговлю Монтеррея.