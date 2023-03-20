Меню
Зема
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Завершились съемки сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом «Зёмы»
Одну из ролей в ответвлении сыграл Павел Прилучный.
Написать
20 марта 2023 16:30
Павел Прилучный и другие звезды сыграют в спин-оффе сериала «Зёма» о Максе и Гусе
Создатели сериала обещают, что зрителей ждет еще больше экшена и приключений в криминальных районах Пензы.
Написать
20 января 2023 12:07
На стриминге выходит новогодний спецвыпуск сериала «Зема»
В онлайн-кинотеатре Premier праздничный эпизод доступен с сегодняшнего дня.
Написать
30 декабря 2022 14:55
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.
Написать
11 ноября 2022 15:00
