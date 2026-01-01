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Наталья Костенева
Наталья Костенева Nataliya Kosteneva
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Наталья Костенева

Nataliya Kosteneva

Дата рождения
1 декабря 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Семипалатинск (Семей), СССР (Казахстан)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Путешественник

Популярные фильмы

Подарок с характером 5.2
Подарок с характером (2014)
Счастливы вместе 4.6
Счастливы вместе (2006)
Репетитор 4.3
Репетитор (2007)

Фильмография Натальи Костеневой

Одной левой 4.2
Одной левой Odnoy levoy
комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер
Подарок с характером 5.2
Подарок с характером Podarok s kharakterom
приключения, комедия, семейный 2014, Россия
Смотреть трейлер
Зайцев+1 4.1
Зайцев+1
комедия 2011, Россия
Ермоловы 4.1
Ермоловы
драма, мелодрама 2008, Россия
Репетитор 4.3
Репетитор Repetitor
комедия, мелодрама 2007, Россия
Счастливы вместе 4.6
Счастливы вместе
комедия 2006, Россия
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Новости личной жизни Наталье Костеневой
Мужчины сходили с ума: куда сейчас пропала и как выглядит пышногрудая красотка из «Зайцев+»
Мужчины сходили с ума: куда сейчас пропала и как выглядит пышногрудая красотка из «Зайцев+»
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
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5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
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«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
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