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Наталья Костенева
Nataliya Kosteneva
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Персоны
Наталья Костенева
Наталья Костенева
Nataliya Kosteneva
Дата рождения
1 декабря 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Семипалатинск (Семей), СССР (Казахстан)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Путешественник
Популярные фильмы
5.2
Подарок с характером
(2014)
4.6
Счастливы вместе
(2006)
4.3
Репетитор
(2007)
Фильмография Натальи Костеневой
4.2
Одной левой
Odnoy levoy
комедия
2015, Россия
Смотреть трейлер
5.2
Подарок с характером
Podarok s kharakterom
приключения, комедия, семейный
2014, Россия
Смотреть трейлер
4.1
Зайцев+1
комедия
2011, Россия
4.1
Ермоловы
драма, мелодрама
2008, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.3
Репетитор
Repetitor
комедия, мелодрама
2007, Россия
4.6
Счастливы вместе
комедия
2006, Россия
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Новости личной жизни Наталье Костеневой
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