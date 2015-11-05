Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы З: начало всего Сезоны Сезон 1 Серия 4

З: начало всего 2015 - 2017 4 серия 1 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2015
Обычные люди
Сезон 1 / Серия 2 27 января 2017
По эту сторону рая
Сезон 1 / Серия 3 27 января 2017
Ты, я и мы
Сезон 1 / Серия 4 27 января 2017
Девушка с изюминкой
Сезон 1 / Серия 5 27 января 2017
Свет! Камера! Фицджеральд!
Сезон 1 / Серия 6 27 января 2017
Богат тот, кто окружен друзьями
Сезон 1 / Серия 7 27 января 2017
Игрушечный домик
Сезон 1 / Серия 8 27 января 2017
Трясина
Сезон 1 / Серия 9 27 января 2017
Больше всего на свете
Сезон 1 / Серия 10 27 января 2017
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «З: Начало всего» Зельда прибывает в Нью-Йорк. Она даже не дожидается приезда своей сестры и выходит замуж за Фрэнсиса. Но спустя некоторое время восторг от встречи с возлюбленным, а также наслаждение богатством угасает.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше