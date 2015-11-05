В 1 сезоне 4 серии сериала «З: Начало всего» Зельда прибывает в Нью-Йорк. Она даже не дожидается приезда своей сестры и выходит замуж за Фрэнсиса. Но спустя некоторое время восторг от встречи с возлюбленным, а также наслаждение богатством угасает.
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