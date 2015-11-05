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Киноафиша Сериалы З: начало всего Сезоны Сезон 1 Серия 2

З: начало всего 2015 - 2017 2 серия 1 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2015
Обычные люди
Сезон 1 / Серия 2 27 января 2017
По эту сторону рая
Сезон 1 / Серия 3 27 января 2017
Ты, я и мы
Сезон 1 / Серия 4 27 января 2017
Девушка с изюминкой
Сезон 1 / Серия 5 27 января 2017
Свет! Камера! Фицджеральд!
Сезон 1 / Серия 6 27 января 2017
Богат тот, кто окружен друзьями
Сезон 1 / Серия 7 27 января 2017
Игрушечный домик
Сезон 1 / Серия 8 27 января 2017
Трясина
Сезон 1 / Серия 9 27 января 2017
Больше всего на свете
Сезон 1 / Серия 10 27 января 2017
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «З: Начало всего» Зельда удивляется настойчивости, с которой за ней ухаживает Фицджеральд. Девушка пытается улизнуть от него, но он всегда застигает Зельду врасплох. Она приглашает юношу на обед со своим отцом.

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