В 1 сезоне 8 серии сериала «З: Начало всего» Фицджеральды обосновались в прибрежном домике, однако тихая провинциальная жизнь быстро надоедает Зельде. Супруг погружен в писательство, и они очень редко проводят время вдвоем. Зельду это злит.
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