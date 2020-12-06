В 1 сезоне 6 серии сериала «Ваша честь» Адам проводит целый день в компании новой девушки, которая вызывает у него нежные чувства. В это время Майкл пытается найти своего шантажиста, а Ли активно участвует в деле Кофи. Но к чему это приведет?