Ваша честь
Новости
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году
Шоу, без которых наша жизнь уже не будет прежней.
Написать
1 апреля 2023 12:00
Брайан Крэнстон стремится к искуплению в новом трейлере второго сезона «Ваша честь»
Новые серии начнут выходить через месяц.
Написать
14 декабря 2022 16:22
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.
Написать
30 ноября 2022 12:00
Брайан Крэнстон против криминального босса: вышел трейлер второго сезона сериала «Ваша честь»
Драматический триллер вернется в эфир в январе.
Написать
18 ноября 2022 12:51
Второй сезон сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном получил дату премьеры
Продолжение судебной драмы станет доступно уже в этом году.
Написать
21 сентября 2022 12:07
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном
Об этом заявил сам актер.
Написать
6 июля 2022 14:50
