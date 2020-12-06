В 1 сезоне сериала «Ваша честь» действие разворачивается в американской провинции. Главный герой — крайне ответственный и добросердечный судья по имени Майкл. Он — счастливый семьянин, отчаянный карьерист и человек, преданный своему делу. Однако жизнь главного героя резко меняется, когда в городе происходит неожиданный инцидент. Его сын Адам попадает в смертельную аварию, а затем скрывается с места ДТП. В итоге Майкл вынужден его покрывать, рискуя потерять работу и авторитет среди местных жителей.