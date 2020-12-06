Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ваша честь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ваша честь
Киноафиша Сериалы Ваша честь Сезоны Сезон 1

Your Honor 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ваша честь»

В 1 сезоне сериала «Ваша честь» действие разворачивается в американской провинции. Главный герой — крайне ответственный и добросердечный судья по имени Майкл. Он — счастливый семьянин, отчаянный карьерист и человек, преданный своему делу. Однако жизнь главного героя резко меняется, когда в городе происходит неожиданный инцидент. Его сын Адам попадает в смертельную аварию, а затем скрывается с места ДТП. В итоге Майкл вынужден его покрывать, рискуя потерять работу и авторитет среди местных жителей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Ваша честь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Часть 1 Part One
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2020
Часть 2 Part Two
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2020
Часть 3 Part Three
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2020
Часть 4 Part Four
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2020
Часть 5 Part Five
Сезон 1 Серия 5
3 января 2021
Часть 6 Part Six
Сезон 1 Серия 6
10 января 2021
Часть 7 Part Seven
Сезон 1 Серия 7
17 января 2021
Часть 8 Part Eight
Сезон 1 Серия 8
31 января 2021
Часть 9 Part Nine
Сезон 1 Серия 9
7 февраля 2021
Часть 10 Part Ten
Сезон 1 Серия 10
14 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Сериал «Волшебница» — не ремейк «Мэри Поппинс»: однако песни «Непогода», «Ветер перемен» и «33 коровы» в нем прозвучат
Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»
Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше