Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ваша честь 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Ваша честь
Киноафиша Сериалы Ваша честь Сезоны Сезон 2

Your Honor 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ваша честь»

Во 2 сезоне сериала «Ваша честь» продолжится история безупречного судьи, которому приходится поступиться своими принципами, чтобы оказать помощь близкому человеку. Адам Десиато находился за рулем, когда его одолел приступ астмы, вынудив срочно потянутся за ингалятором. Молодой человек отвлекся от дороги, что спровоцировало автокатастрофу. Вторым участником ДТП стал мотоциклист. Он скоропостижно скончался на месте происшествия. Свидетелей не было, и Адам решил скрыться. Но его отец узнал о случившемся.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Ваша честь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Часть одиннадцатая Part Eleven
Сезон 2 Серия 1
13 января 2023
Часть двенадцатая Part Twelve
Сезон 2 Серия 2
20 января 2023
Часть тринадцатая Part Thirteen
Сезон 2 Серия 3
27 января 2023
Часть четырнадцатая Part Fourteen
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2023
Часть пятнадцатая Part Fifteen
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2023
Часть шестнадцатая Part Sixteen
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2023
Часть семнадцатая Part Seventeen
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Часть восемнадцатая Part Eighteen
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2023
Часть девятнадцатая Part Nineteen
Сезон 2 Серия 9
10 марта 2023
Часть двадцатая Part Twenty
Сезон 2 Серия 10
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
Хит Netflix с рейтингом 8,2 продлили на второй сезон: у Карла Морка будет еще больше сложных дел
Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?
Втрое больше, чем Саша Белый: продюсеры были в ярости от гонораров, которые запросил Панин на съемках «Бригады»
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше