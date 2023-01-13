Во 2 сезоне сериала «Ваша честь» продолжится история безупречного судьи, которому приходится поступиться своими принципами, чтобы оказать помощь близкому человеку. Адам Десиато находился за рулем, когда его одолел приступ астмы, вынудив срочно потянутся за ингалятором. Молодой человек отвлекся от дороги, что спровоцировало автокатастрофу. Вторым участником ДТП стал мотоциклист. Он скоропостижно скончался на месте происшествия. Свидетелей не было, и Адам решил скрыться. Но его отец узнал о случившемся.