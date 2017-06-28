В 4 сезоне 2 серии сериала «Юная» Диана пытается сделать свою квартиру более уютной, чтобы провести вечеринку в честь новой книги про «хюгге». А в жизни Келси снова появляется Колин, которому на самом деле нужно уговорить Чарльза издать его книгу.