В 4 сезоне 6 серии сериала «Юная» Келси и Зейн продолжают бороться за важного для обоих издательств автора. Но кто же из них окажется хитрее? В то же время Диана поручает Лизе выбрать идеальный подарок на день рождения Чарльза.
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