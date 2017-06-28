В 4 сезоне 6 серии сериала «Юная» Келси и Зейн продолжают бороться за важного для обоих издательств автора. Но кто же из них окажется хитрее? В то же время Диана поручает Лизе выбрать идеальный подарок на день рождения Чарльза.