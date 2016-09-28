Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 3 Серия 8

Юная 2015 8 серия 3 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Юная»
Поцелуй - это всего лишь поцелуй
Сезон 3 / Серия 1 28 сентября 2016
Зефирный эксперимент
Сезон 3 / Серия 2 5 октября 2016
Последние дни книг
Сезон 3 / Серия 3 12 октября 2016
Вечер в опере
Сезон 3 / Серия 4 19 октября 2016
Блин комом
Сезон 3 / Серия 5 26 октября 2016
Я, снова я, и о, да!
Сезон 3 / Серия 6 2 ноября 2016
Пошлые леди
Сезон 3 / Серия 7 9 ноября 2016
Как дела, Доктор?
Сезон 3 / Серия 8 16 ноября 2016
Летная вечеринка у бассейна
Сезон 3 / Серия 9 30 ноября 2016
Голуби, попугаи и аисты
Сезон 3 / Серия 10 7 декабря 2016
Книжная выставка как напоминание
Сезон 3 / Серия 11 14 декабря 2016
Вернуться в реальность
Сезон 3 / Серия 12 14 декабря 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Юная» после случайного секса у бывшего мужа Лизы вновь пробудились к ней чувства. Теперь он порвал со своей девушкой и предлагает Лизе возобновить отношения. А Колин просит Келси прочесть его роман на первом же свидании.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Джон Уик 4
Джон Уик 4 27 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 52 комментария
Путешественница во времени
Путешественница во времени 5 комментариев
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши