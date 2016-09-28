В 3 сезоне 8 серии сериала «Юная» после случайного секса у бывшего мужа Лизы вновь пробудились к ней чувства. Теперь он порвал со своей девушкой и предлагает Лизе возобновить отношения. А Колин просит Келси прочесть его роман на первом же свидании.