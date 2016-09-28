В 3 сезоне 10 серии сериала «Юная» Лиза с Джошуа выясняют, что уже неделю занимаются сексом без защиты, что поднимает между ними очень неудобную тему, на которую у них разные взгляды. Популярность Колина тем временем набирает огромные обороты.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail