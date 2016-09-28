В 3 сезоне 10 серии сериала «Юная» Лиза с Джошуа выясняют, что уже неделю занимаются сексом без защиты, что поднимает между ними очень неудобную тему, на которую у них разные взгляды. Популярность Колина тем временем набирает огромные обороты.