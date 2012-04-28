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Киноафиша Сериалы Юная Лига Справедливости Сезоны Сезон 2 Серия 8

Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Юная Лига Справедливости»
С Новым годом
Сезон 2 / Серия 1 28 апреля 2012
Земляне
Сезон 2 / Серия 2 5 мая 2012
Отчужденный
Сезон 2 / Серия 3 12 мая 2012
Спасение
Сезон 2 / Серия 4 19 мая 2012
Ниже
Сезон 2 / Серия 5 26 мая 2012
Родословные
Сезон 2 / Серия 6 2 июня 2012
Глубины
Сезон 2 / Серия 7 9 июня 2012
Удовлетворение
Сезон 2 / Серия 8 29 сентября 2012
Самый темный
Сезон 2 / Серия 9 6 октября 2012
Перед рассветом
Сезон 2 / Серия 10 5 января 2013
Загнанные в угол
Сезон 2 / Серия 11 12 января 2013
Истинные цвета
Сезон 2 / Серия 12 19 января 2013
Дилемма
Сезон 2 / Серия 13 26 января 2013
Беглец
Сезон 2 / Серия 14 2 февраля 2013
Война
Сезон 2 / Серия 15 9 февраля 2013
Осложнения
Сезон 2 / Серия 16 16 февраля 2013
Травля
Сезон 2 / Серия 17 23 февраля 2013
Вмешательство
Сезон 2 / Серия 18 2 марта 2013
Саммит
Сезон 2 / Серия 19 9 марта 2013
Конец игры
Сезон 2 / Серия 20 16 марта 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Юная Лига Справедливости» двух героев ждет весьма опасное путешествие. Зеленая Стрела вместе с Красной Стрелой держат путь в Метрополис. Им необходимо как можно скорее остановить Роя Харпера, который жаждет мести.

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