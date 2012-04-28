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Киноафиша Сериалы Юная Лига Справедливости Сезоны Сезон 2 Серия 17

Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 17 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Юная Лига Справедливости»
С Новым годом
Сезон 2 / Серия 1 28 апреля 2012
Земляне
Сезон 2 / Серия 2 5 мая 2012
Отчужденный
Сезон 2 / Серия 3 12 мая 2012
Спасение
Сезон 2 / Серия 4 19 мая 2012
Ниже
Сезон 2 / Серия 5 26 мая 2012
Родословные
Сезон 2 / Серия 6 2 июня 2012
Глубины
Сезон 2 / Серия 7 9 июня 2012
Удовлетворение
Сезон 2 / Серия 8 29 сентября 2012
Самый темный
Сезон 2 / Серия 9 6 октября 2012
Перед рассветом
Сезон 2 / Серия 10 5 января 2013
Загнанные в угол
Сезон 2 / Серия 11 12 января 2013
Истинные цвета
Сезон 2 / Серия 12 19 января 2013
Дилемма
Сезон 2 / Серия 13 26 января 2013
Беглец
Сезон 2 / Серия 14 2 февраля 2013
Война
Сезон 2 / Серия 15 9 февраля 2013
Осложнения
Сезон 2 / Серия 16 16 февраля 2013
Травля
Сезон 2 / Серия 17 23 февраля 2013
Вмешательство
Сезон 2 / Серия 18 2 марта 2013
Саммит
Сезон 2 / Серия 19 9 марта 2013
Конец игры
Сезон 2 / Серия 20 16 марта 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 17 серии сериала «Юная Лига Справедливости» группе неудачников предстоит пройти ряд опасных испытаний. Лекс Лютор посылает их на территорию врагов, чтобы помочь юным героям. Ко всему прочему, их также преследует «Арсенал».

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