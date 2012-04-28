Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 14 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Юная Лига Справедливости»
С Новым годом
Сезон 2 / Серия 128 апреля 2012
Земляне
Сезон 2 / Серия 25 мая 2012
Отчужденный
Сезон 2 / Серия 312 мая 2012
Спасение
Сезон 2 / Серия 419 мая 2012
Ниже
Сезон 2 / Серия 526 мая 2012
Родословные
Сезон 2 / Серия 62 июня 2012
Глубины
Сезон 2 / Серия 79 июня 2012
Удовлетворение
Сезон 2 / Серия 829 сентября 2012
Самый темный
Сезон 2 / Серия 96 октября 2012
Перед рассветом
Сезон 2 / Серия 105 января 2013
Загнанные в угол
Сезон 2 / Серия 1112 января 2013
Истинные цвета
Сезон 2 / Серия 1219 января 2013
Дилемма
Сезон 2 / Серия 1326 января 2013
Беглец
Сезон 2 / Серия 142 февраля 2013
Война
Сезон 2 / Серия 159 февраля 2013
Осложнения
Сезон 2 / Серия 1616 февраля 2013
Травля
Сезон 2 / Серия 1723 февраля 2013
Вмешательство
Сезон 2 / Серия 182 марта 2013
Саммит
Сезон 2 / Серия 199 марта 2013
Конец игры
Сезон 2 / Серия 2016 марта 2013
О чем cерия
Во 2 сезоне 14 серии сериала «Юная Лига Справедливости», послав Синего Жука на поиски потенциально опасных беглых подростков, Найтвинг не подозревает, что не он один преследует эту цель. Ведь супергероев также пытается найти Лекс Лютор.
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